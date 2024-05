Palasele al buio da dieci giorni. «Basta accogliere eventi. Con il gruppo elettrogeno spendiamo 3mila euro a manifestazione», spiega il funzionario responsabile della manutenzione, Francesco Mandia.

La parte elettronica che gestisce l’intera cabina elettrica del palazzetto dello sport di Eboli è saltata ormai da tempo e il ritardo nel ripristino dell’elettricità costa non sono al Comune ma anche alle attività sportive e a quelle che gravitano intorno alla struttura.

La storia viene confermata non solo dal funzionario ma anche dall’assessore al patrimonio Vincenzo Consalvo. «Abbiamo ordinato la scheda elettrica appena avvenuto il guasto, dieci giorni fa - spiega Consalvo - arriverà da una ditta specializzata di Treviso. Purtroppo non era disponibile, bisogna attendere i tempi necessari per il ripristino dell’elettricità». Ci sono associazioni che usano il palazzetto costrette a sospendere le attività al tramonto. Per la Feldi, invece, nessun problema dal momento che sono terminati campionati e allenamenti.

Diversa invece la situazione per i gestori del bar che si sono ritrovati con i frigoriferi non funzionanti e i prodotti da buttare. Lo scorso fine settimana si è tenuta una manifestazione ed è stato necessario utilizzare un gruppo elettrogeno che, dalle ore 15 a mezzanotte, è costato 3mila euro. «Sono cose che possono succedere anche nelle nostre case - spiega Mandia - entro il sei giugno tutto dovrebbe tornare alla normalità, a quanto la ditta ci ha assicurato». Nessun problema per gli sbandieratori che stanno svolgendo le prove all’aperto.

«Con le belle giornate, possiamo fare le prove fuori», commenta il segretario dell’associazione, Giovanni Sasso.