PalaSele Eboli, è scontro politico: «Gestione sbagliata, danni incalcolabili»

Il PalaSele accende lo scontro in città. Il palazzetto dello sport, della musica e delle arti, al centro di un duro scontro che investe la politica ma non risparmia i diversi settori legati all'economia della città. Sono diversi gli eventi saltati tra cui il campionato mondiale di Danza e le partite di Champions League della Feldi, classificatasi tra le sedici migliori squadre d'Europa, che chiuderà il campionato ad Aversa. La polemica, adesso, agita anche la maggioranza.

Gli eventi sportivi, i concerti e tutte le attività che ruotano intorno al Palasele alimentano un indotto economico importante per l'economia cittadina, soprattutto se si considerano gli ultimi due anni e l'attuale crisi mondiale in corso. Quando Eboli pere un evento saltano le prenotazioni nei ristoranti, negli alberghi e nei b&b. Così l'opinione pubblica è spinta a chiedere più attenzione all'amministrazione sul senso di appartenenza alla città che sembra essersi perso.

È la consigliera comunale e provinciale del Pd, Filomena Rosamilia a gettare benzina sul fuoco. «Assistiamo all'ennesima brutta figura del sindaco Conte e della sua maggioranza - attacca - ancora più preoccupante è l'incapacità di gestire l'ordinario. Nel 2015 il PalaSele non era nemmeno accatastato e non aveva l'autorizzazione definitiva dei vigili del fuoco, ma solo una autorizzazione temporanea, utile per i soli eventi musicali, mentre per quelli sportivi di rilevanza nazionale ed internazionale occorreva completare la procedura. Siamo riusciti in poco tempo ad adempiere e a completare tutta la fase burocratica al fine di far svolgere tutti gli eventi. Dal 2016 - prosegue Rosamilia - gli eventi musicali, grazie ai lavori realizzati all'interno del PalaSele, sono raddoppiati. Ma purtroppo l'amministrazione Conte sta distruggendo quanto di buono abbiamo fatto. Bastava pianificare, programmare e coordinare con le realtà sportive e avremmo sicuramente mantenuto entrambi gli eventi». Invece, rimarca la consigliera, «ci troviamo oggi con un contenzioso con la Federazione Danza Sportiva per il danno economico subito e il rischio che ad Eboli non verranno più, il danno economico per le strutture che avevano sold out grazie a questo evento che ha un seguito pazzesco». Rosamilia ha anche ricordato che per assistere alle partite della Feldi occorre, oggi, arrivare ad Aversa. Qualcuno in città si aspettava che l'amministrazione omaggiasse la squadra di Samperi per il risultato storico. Il sindaco ha risposto: «Non l'abbiamo fatto per scaramanzia».