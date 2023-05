Saranno completati entro il 2025 i lavori di restauro di palazzo Episcopio, l’antica sede vescovile di Ravello, residenza di Vittorio Emanuele III nel 1944 e di Jacqueline Kennedy nell’estate del 1962.

L’edificio di proprietà della Regione Campania, ritroverà la sua magnificenza dopo i primi importanti lavori di consolidamento e restauro delle facciate ultimati nel 2021. Dalla Regione un nuovo e importante finanziamento da 7,5 milioni di euro per l’adeguamento degli ambienti interni, infissi e impianti. Pubblicata lo scorso 15 maggio la gara per l’affidamento dei lavori. Il criterio resta quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Le domande dovranno pervenire entro il prossimo 26 giugno. Gli interventi prevedono la liberazione degli ambienti da tutti gli elementi avulsi ed incongrui, con interventi strutturali mirati a conferire un miglioramento statico al manufatto architettonico, riorganizzando gli spazi interni al fine di dotarlo di tutti gli ambienti necessari alla nuova funzione, nel pieno rispetto della sua unità architettonica. Originariamente per il complesso era stata immaginata una destinazione culturale, un centro di formazione e perfezionamento per giovani musicisti. Nel 2006 l’immobile fu venduto a privati e il Comune di Ravello sollecitò la Regione Campania ad esercitare il diritto di prelazione. Fu l’ente regionale a rilevarlo per 6 milioni di euro.