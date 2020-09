Scopre di essere positivo dopo essersi sottoposto a tampone richiesto per la sua attività professionale. Per lui scatta la quarantena e per la palestra, che frequenta, decisa la chiusura temporanea per la sanificazione e tamponi a tappeto per i contatti più stretti. È accaduto a Cava de’ Tirreni. La notizia del nuovo contagio ha fatto molto clamore perché ha coinvolto una delle strutture di fitness più grandi e frequentate della città. A raccontare la vicenda è lo stesso responsabile Mauro Lamberti, che ha deciso di parlare per non alimentare la caccia all’untore che spesso la pandemia ha scatenato: «Non abbiamo alcuna intenzione di nasconderci - spiega -. Anzi siamo stati noi per primi a contattare l’Asl dopo aver saputo del caso covid. Lo abbiamo fatto perchè teniamo alla salute dei nostri dipendenti e dei nostri clienti». E aggiunge: «Alle 14 di oggi (ieri per chi legge, nda) abbiamo chiuso per la completa sanificazione. Domani (oggi per chi legge, nda) riapriremo con più energia e forza di prima. Dobbiamo imparare a convivere con questo virus se vogliamo andare avanti. Nella nostra palestra, che per altro dispone di ampi spazi, abbiamo adottato fin da subito tutte le misure ed i correttivi anti covid per lavorare in sicurezza. Purtroppo il rischio c’è sempre, ma la cosa importante è lavorare con serietà e professionalità. Chi ci conosce lo sa che il nostro motto, ora con il covid, ma anche in passato come sarà anche in futuro. Il giovane, risultato positivo, e asintomatico. È in quarantena a casa con la moglie e i suoi 3 figli. Il dipartimento di prevenzione collettiva, diretta da Giovanni Baldi, ha tracciato tutti i contatti stretti ed ha proceduto a sottoporli a tampone. Le persone a rischio, in attesa dei risultati del test, dovranno osservare la misura di isolamento domiciliare. Nei giorni scorsi un altro positivo è stato scoperto in ospedale. Una donna di Roccapiemonte si è recata al Santa Maria dell’Olmo per una visita ed è stata sottoposta a tampone. Il test è risultato positivo.

