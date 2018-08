Sabato 18 Agosto 2018, 11:54

Per carenze igienico-sanitarie e condizioni di scarsa sicurezza, il sindaco di Sant'Arsenio, Donato Pica, ha disposto la chiusura della Palestra comunale di Sant’Arsenio. Una decisione che scaturisce da quanto riscontrato a seguito di un sopralluogo svolto nella struttura comunale, frequentata da diverse associazioni sportive del paese, svolto congiuntamente da personale tecnico comunale e dalla polizia municipale. Il sopralluogo avevo proprio lo scopo di verificare «le condizioni di sicurezza, agibilità e idoneità della Palestra comunale situata in piazza Europa». La struttura versa in condizioni tali da non poter essere utilizzata né per attività sportive né per altri tipi di attività.