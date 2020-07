Dramma nella notte a Caprioli, in via Saline, la strada che collega la frazione costiera di Pisciotta con Palinuro. Non ce l'ha fatta Carlo Marino, il 25enne alla guida della sua BMW che per cause ancora in via di accertamento, è finito fuori strada con la sua auto, andando ad impattare contro le barriere e finendo giù sulla spiaggia. E' successo nel territorio del Comune di Centola.

Immediatamente sono stati attivati i soccorsi: sul posto i carabinieri della locale stazione, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco che hanno dovuto lavorare per liberare il giovane, residente nel Comune di Pisciotta, dalle lamiere.

Il ragazzo è stato poi trasferito da un'ambulanza della misericordia presso l'ospedale "San Luca" di Vallo della Lucania dove era ricoverato in rianimazione. Poi il decesso.

