Atti vandalici su Corso Carlo Pisacane a Palinuro. La notte scorsa provocati ingenti danni ad un’auto. Ignoti, intorno alle 00.35, hanno spaccato il parabrezza posteriore della vettura in sosta, appartenente ad una persona del posto.



L’episodio è stato segnalato anche via social e sarà denunciato alle forze dell’ordine che potranno avviare le indagini sul caso. Il fatto è avvenuto in una zona dove sono presenti ben quattro telecamere che avrebbero ripreso l’accaduto e l’autore del gesto. © RIPRODUZIONE RISERVATA