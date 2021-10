Incidente a Palinuro, operaio ditta rifiuti incastrato con una gamba tra le lamiere

Impatto frontale questa mattina a Palinuro. Tre i mezzi coinvolti, tra cui un’automobile, un camioncino della nettezza urbana e un furgone. La dinamica del sinistro è ancora al vaglio degli inquirenti. Sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia di Sapri e i colleghi della stazione di Centola. Il bilancio è di quattro feriti di cui uno grave ma non in pericolo di vita, tutti soccorsi dai sanitari del 118 con le ambulanze provenienti dal vicino Saut. Ad avere la peggio un addetto della nettezza urbana. I due operai erano a bordo del mezzo, sono stati estratti dalla lamiere con l’aiuto dei vigili del fuoco del distaccamento di Vallo e Policastro Bussentino. Uno dei due al momento è in sala operatoria all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania.

