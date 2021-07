Palinuro, Ylenia salvata dai cani bagnini: prima la paura, poi il pianto liberatorio

Incredula alza le mani al cielo, poi crolla sul bagnasciuga. Ilenia, poco più che quindicenne, in pochi minuti ha rischiato la vita. Un tuffo in mare si è trasformato in un inferno. È riuscita a salvarsi solo grazie al soccorso di due eroi: Igor e Luna, splendidi esemplari di Labrador addestrati dalla Scuola Italiana Cani Salvataggio. Sabato pomeriggio insieme ad alcune amiche, Ilenia, originaria di Nocera Inferiore, nel salernitano, stava...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati