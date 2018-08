Martedì 21 Agosto 2018, 19:52

CENTOLA - Ancora disagi per il maltempo in Cilento. Nel pomeriggio di oggi paura a Palinuro. Un palo della luce, proprio all'ingresso della località costiera, si è pericolosamente inclinato creando pericoli anche per pedoni e auto di passaggio.Sul posto i vigili urbani e i volontari del gruppo lucano di Protezione Civile. Si sta provvedendo a mettere in sicurezza la zona. Disagi si stanno registrando alla circolazione, rallentata da alcune ore.Nei giorni scorsi il maltempo aveva creato anche altri problemi, in particolare nei pressi dello svincolo di Poderia della Cilentana, a causa del crollo di due alberi.