Palinuro, intervento dalla Guardia Costiera per un peschereccio in difficoltà: a bordo due uomini. L'imbarcazione è andata in avaria poco prima del tramonto nei pressi della Baia del Buondormire per un malfunzionamento dei motori. I pescatori hanno dato l'allarme, una motovedetta dislocata presso il porto di Marina di Camerota li ha raggiunti e riportati all'ormeggio in sicurezza.