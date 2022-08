Palinuro, pugni e calci da una coppia per aver elevato una multa di 18 euro

Può sembrare assurdo ma è andata proprio così. Una ausiliare del traffico è stata malmenata con calci e pugni per avere elevato una multa di 18 euro. L'episodio si è verificato la notte scorsa a Palinuro, nel Cilento, in provincia di Salerno. L'ausiliare del traffico, 25 anni, è stata aggredita da una coppia, marito e moglie. Dopo l'aggressione i due sono fuggiti facendo perdere le proprie tracce. Sul posto è intervenuto prima un vigile urbano e poi i carabinieri che hanno subito avviato le indagini per individuare i due aggressori. L'ausiliare del traffico ha riportato lievi contusioni e ha presentato regolare denuncia contro ignoti.

APPROFONDIMENTI L'AGGRESSIONE Crotone, ragazzo in fin di vita: 22enne accusato di tentato omicidio IL CASO Ferragosto in carcere a Benevento per la senatrice Sandra Lonardo STATI UNITI Cane scomparso da giugno ritrovato vivo in una grotta da uno...