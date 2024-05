Mercato San Severino, le studentesse del Virgilio si confermano campionesse provinciali di pallavolo

Ancora campionesse di pallavolo, aggiudicandosi la finale provinciale, le studentesse del Virgilio di Mercato San Severino. Un traguardo raggiunto con tecnica, passione e grinta che ha visto le dodici ragazze in campo dominare il liceo di Montecorvino Rovella, al Palacus di Baronissi, con il risultato di 2 set a 0. Una vittoria straordinaria che si aggiunge a tanti altri successi, tra cui il quarto posto ottenuto alle finali nazionali tenutesi lo scorso settembre a Camerino.

Mercoledì 8 maggio le stelle del Virgilio hanno scritto un’altra bellissima pagina per le competizioni scolastiche sportive. Molto soddisfatti i docenti di Scienze Motorie Anna Accardi e Antonio Sessa con il plauso e l’appoggio della dirigente scolastica Luigia Trivisone. Un gruppo ormai consolidato che, pur non disponendo di una palestra nella propria scuola, ha saputo volare in alto, guidato con grande professionalità dai docenti coinvolti che hanno fatto nascere e consolidare nel tempo una formazione capace di superare ogni ostacolo.

Le giovanissime e grintose atlete sono state ospitate per i propri allenamenti dal Centro sportivo S. Lorenzo di Piazza del Galdo, di cui alcune sono atlete. Si aspettano ora le finali regionali che si terranno ad Avellino per raggiungere un altro prestigioso traguardo.

La formazione: Calabrese Rossella, Erra Ines, Laudati Barbara, Montefusco Luna, Palumbo Federica, Pannullo Lorenza Maya, Picarella Giulia, Radano Michela, Russo Francesca, Russo Myriam, Toro Noemi, Tulimieri Amelia, Vicinanza Maria.