Palloncini e moto per l'addio a Silvio «Basta morti sulle strade»

Una chiesa gremita di gente. Troppo piccola per contenere le tantissime persone che si sono strette attorno ai familiari di Silvio Fimiani. Ieri pomeriggio a Montano Antilia si sono svolti i funerali del 22enne morto sabato mattina sulla Cilentana mentre percorreva la strada a scorrimento veloce a bordo della sua moto. Nella Chiesa Santissima Annunziata l'ultimo saluto con le parole del parroco del paese don Aniello Carinci e di don Gianni Citro di Marina di Camerota, a cui Silvio era legatissimo.

«In questa calda estate sulla nostra Comunità di Montano Antilia - le parole di don Aniello - è calato il gelo e il silenzio ha preso il posto del frastuono degli eventi e delle manifestazioni che si stavano vivendo in questo periodo. Ancora una volta Montano Antilia viene privata del sorriso, della spensieratezza di una giovane vita, sempre con la stessa modalità, un tragico incidente stradale. Ora cristianamente il silenzio diventi preghiera consolatoria per la madre, il padre, il fratello, per la famiglia tutta e motivo di riflessione per tutti i giovani sul concetto di prudenza».

Al termine della messa sono arrivate le parole del sindaco Luciano Trivelli: «Abbiamo perso un figlio della nostra terra. L'intera comunità di Montano e del Cilento è vicina alla famiglia di Silvio». Ad accompagnerà il feretro all'uscita della chiesa tanti palloncini bianchi. Gli amici motociclisti lo hanno atteso all'ingresso del cimitero. Tante moto per accompagnare Silvio nel suo ultimo viaggio. Un'intera comunità sconvolta dal dolore. Tanti i messaggi di cordoglio, soprattutto sul profilo Facebook del giovane. «La nostra Comunità - scrive la Pro Loco di Montano - piange perché la giovane vita di Silvio è stata strappata all'affetto dei suoi cari e degli amici, per un tragico incidente. La nostra Comunità piange perché un giovane non potrà più immaginare il suo futuro e progettare la sua vita. Alla famiglia e a tutti coloro che in questo momento sono lacerati da tanto dolore va la nostra vicinanza, il nostro profondo cordoglio e un abbraccio fortissimo». I sindaci dei due paesi nel cuore di Silvio, Pietro Vicino di Torre Orsaia, paese di origine del papà, e Trivelli di Montano Antilia, comune di origine della mamma e dove il ragazzo viveva, hanno proclamato il lutto cittadino per la giornata di ieri.