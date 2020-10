Lite per un posto auto, uomo aggredito dal fratello con la catena del cane. Una vicenda che ha dell’incredibile quella verificatasi ieri nella periferia di Foce, in un’ area di confine con Palma Campania. A scatenare la violenza un posto per il parcheggio dell’auto in uno spazio comune dinanzi ad un palazzo di due piani in cui vivono da anni i due fratelli con le rispettive famiglie. Il 35enne ha parcheggiato l’auto bloccando il cancello di ingresso e mandando su tutte le furie il familiare.

Prima le minacce, poi schiaffi e pugni da una parte e dall’altra ed un lite sedata dai vicini accorsi per placare gli animi. Pochi minuti dopo, però, il fratello maggiore è ritornato all’attacco nel piazzale, stavolta portando con sé il cane tenuto con una grossa catena utilizzata per aggredire il 35enne.

Colpi alla schiena ed alle gambe. Per fortuna tempestivo l’intervento ancora una volta dei vicini. Alla base della lite ci sarebbero vecchi rancori.

