Martedì 13 Marzo 2018, 12:16 - Ultimo aggiornamento: 13-03-2018 12:16

Per poter accedere ai servizi di esenzione ticket il Comune di Palomonte apirà lunedì prossimo uno sportello presso gli uffici comunali. Per i cittadini di Palomonte non ci sarà più necessità di recarsi ad Eboli, ma potranno fare tutto in casa propria. Un protocollo stilato tra Asl e Comune ha consentito l'avvio di questo servizio e metterà in condizione i cittadini di richiedere le esenzioni più velocemente. Un primo servizio che si attiva, con l'obiettivo di aumentare l'offerta, soprattutto la possibilità di prenotazione delle visite. Una richiesta che l'amministrazione comunale avanzerà all'Azienda sanitaria. Lo sportello Asl sarà attivo per il momento solo il lunedì mattina, fino alle ore 14. «Siamo impegnati a costruire un percorso su più servizi, ma anche a definire più giorni perchè i cittadini possano avere più possibilità», dicono dal Comune.L'Asl salernitana punta da trempo a delocalizzare proprio sui Comuni alcuni servizi per l'utenza, primo tra tutti l'esenzione ticket. In tal modo nasce una sinergia costante ed una maggiore efficienza. Di certo per i cittadini si migliora non poco, dal momento che non sono più costretti a recarsi presso la sede di Eboli.