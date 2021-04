Palomonte, zona rossa fino al 30 aprile

Palomonte diventa zona rossa dalle ore 18 di sabato fino al 30 aprile prossimo. Lo ha annunciato il primo cittadino, Mariano Casciano, anticipando i contenuti dell'ordinanza che emetterà domani. In una settimana i positivi sono arrivati a 58 e nuovi positivi potrebbero esserci con gli screening programmati.

"Sono sospese le fiere e i mercati. Divieto di visite presso altri nuclei familiari e divieto di spostamento tra comuni se non per i motivi consentiti" scrive sulla pagina istituzionale. Scuola già chiusa e, nell'ordinanza saranno "elencate le attività inerenti i servizi alla persona che resteranno aperte in conformità alle regole stabilite dalla regione e dal governo" . Nei giorni scorsi scorsi il primo cittadino aveva tuonato contro comportamenti poco responsabili.