Violenza sessuale a Battipaglia. Vittima di un uomo malintenzionato sabato in un negozio del centro a ridosso la stazione ferroviaria una donna straniera, marocchina, che gestisce l’attività commerciale di money transfer. «Un mio connazionale è entrato nel negozio – racconta la vittima della violenza – e mi ha palpeggiato. Mia ha stretto le mani, mi ha condotto nella parte retrostante del locale mi ha palpeggiato con insistenza il seno, le parti intime e il sedere. Poi, in algerino mi ha detto che voleva consumare un rapporto sessuale con me e mi sono rifiutata urlano e l'ho respinto».

IL RACCONTO

È agghiacciante il racconto della negoziante, 41enne marocchina, finita nelle grinfie di uno straniero, un connazionale, che la donna è riuscita a mettere in fuga prendendolo a schiaffi ed urlando attirando l’attenzione di qualche passante. «Mentre l’uomo mi palpeggiava ho reagito. Ho urlato, l’ho strattonato e l’ho preso a schiaffi. Sono riuscita a stringergli i polsi e a trattenerlo ma poi è fuggito via prima che arrivasse la polizia». È una domenica di sole è la signora vittima del violentatore è sola nel sua negozio dove pochi giorni fa è stato messo a segno un furto e i malviventi per rubare il denaro e schede telefoniche hanno distrutto il locale. Non ha remore la straniera a raccontare la sua disavventura accaduta sabato mattina verso le 9,30. Ha il burka ed ha ancora gli occhi lucidi pieni di paura che lacrimano. Le stesse lacrime che dopo la violenza sessuale hanno rigato il viso della donna. «Ho vissuto momenti di terrore. Credevo che quell’uomo andasse fino in fondo e consumasse un rapporto sessuale con me – continua con coraggio e determinazione la straniera – ho avuto la forza di reagire, di respingerlo e mi sono salvata».

LE INDAGINI

Sul brutale episodio indagano gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Battipaglia, agli ordini del vicequestore Giuseppe Fedele, che sabato mattina appena hanno ricevuto la richiesta di pronto intervento si sono precipitati con numerose volanti a ridosso di via Roma dove è ubicato il negozio dove è avvenuta la violenza. Nel frattempo, il bruto si era allontanato uscendo velocemente dal negozio e fuggendo via verso il sottopasso ferroviario. Qualche passante ha ascoltato le urla della donna finita nelle grinfie del malvivente e le ha dato manforte per tentare di trattenere lo straniero. «Ho bloccato il violentatore – ha ribadito la negoziante – ma è riuscito a fuggire speravo che le forze dell’ordine lo fermassero subito. Spero che l’uomo venga individuato e che non accadano più episodi agghiaccianti e violenti come quello che ho subito io». I poliziotti sabato mattina hanno subito avviato le ricerche del bruto e sono stati effettuati molti controlli a ridosso della stazione ferroviaria e in centro ma il violentatore per ora è riuscito a farla franca. Dopo aver ascoltato la donna violentata gli investigatori hanno acquisito i filmati realizzati nel money transfer dove è avvenuto il violento e sconcertante episodio. Il bruto avrebbe le ore contate e potrebbe essere individuato e rintracciato dagli investigatori.

Il malvivente mentre fuggiva via avrebbe perso anche degli indumenti. Intanto, dell’episodio non ci sono testimoni anche se i passanti sono giunti in soccorso della donna quando hanno sentito le sue urla e l’hanno aiutata a trattenere il bruto ma poi è fuggito via. Una settimana fa nel money transfer dove è accaduta la violenza sessuale è stato messo a segno un furto di notte. I ladri, in quell’occasione sono stati immortalati dalle telecamere, hanno sfasciato l’entrata del locale e poi hanno rubato denaro e una sessantina di schede telefoniche. I malviventi sono fuggiti con la refurtiva e alla commerciante non è rimasto altro che allertare la polizia e far sostituire la vetrata del negozio.