Salerno, Panarella da Mare fuori alla Lega Navale per il progetto di inclusione di 4 ragazzi della casa di reclusione di Eboli

In questo weekend presso la sede di Salerno della Lega Navale Italiana al porto Masuccio Salernitano (piazza della Concordia) in seno alla manifestazione nazionale “Im mezzo c'è il mare” organizzata da Greenpeace avrà luogo l'evento “Fuori c’è il mare”, culmine di un progetto educativo che la Lega Navale di Salerno ha portato avanti con i giovani ragazzi della Casa di Reclusione Attenuata di Eboli per reinserirli nel mondo lavorativo.

Il progetto, che ha già previsto 7 Lezioni - Incontri formativi teorici su alcuni “mestieri” legati al mare, si concluderà successivamente con le lezioni pratiche che si terranno pressa la nostra sede.

In questo fine settimana i 4 ragazzi che sono al termine della loro esperienza formativa saranno presenti in sede e domani, 10 giugno, alle ore 12 avranno la possibilità di incontrare Francesco Panarella, attore della fiction Rai “Mare Fuori”, il cui successo è oltre le aspettative, e che racconta delle storie, dei sogni, del coraggio e la voglia di riscatto di un gruppo di giovani detenuti in un carcere a picco sul mare.