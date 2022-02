Semina il panico con l'auto a zig-zag poi aggredisce carabiniere: arrestato

Procedeva a zig-zag con l’auto, a forte velocità, mettendo a rischio i pedoni. Quando i carabinieri lo hanno invitato alla calma, dopo essere intervenuti, l’uomo ha aggredito uno di questi, provocandogli lesioni tali da farlo refertare in ospedale. La prognosi è stata di dieci giorni.

E’ stato arrestato venerdì sera, a Nocera Inferiore, con l'applicazione degli arresti domiciliari, nei pressi del Garden Bar, un uomo con precedenti penali, con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Ad operare i carabinieri della stazione del reparto territoriale di Nocera Inferiore, intervenuti dietro segnalazione di un’auto che sfrecciava a tutta velocità, per le strade cittadine, incurante della sicurezza di pedoni e cittadini. Stando a quanto accertato, l’uomo sarebbe stato anche sotto effetto di sostanze alcoliche. L’intervento di una pattuglia dei militari si è rivelato provvidenziale, ma l’indagato avrebbe provato a sottrarsi ai controlli e identificazione, aggredendo uno dei militari. A quel punto è stato ammanettato e trasferito presso il reparto, in stato d’arresto. Per lui ci sarà la direttissima, con la valutazione del giudice sulle ipotesi di reato contestate. Resta alta l’attenzione delle forze dell’ordine in città, specie nelle ore serali, dopo quanto già avvenuto nelle ultime settimane, come due risse fuori a due bar, l’esplosione di una bomba nei pressi di un palazzo e la sparatoria contro l’ingresso di un altro bar. L'uomo arrestato venerdì era già sottoposto alla misura della sorveglianza speciale.