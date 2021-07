Panificio irregolare, senza permessi e progetti: i titolari vanno a giudizio

ROCCAPIEMONTE. Sono attesi dal processo dinanzi al giudice del tribunale monocratico di Nocera con le accuse di abuso edilizio i titolari e responsabili legali di una panetteria a Roccapiemonte. Il procedimento giudiziario riguarda la realizzazione di un mutamento di destinazione d'uso, per un piano interrato, di un deposito trasformato in attività artigianale di panificio, con installazione di macchinari per la realizzazione di mescole e cotture.

Stacca corrente per invogliare inquilina a lasciare la casa: finisce a processo

Secondo il teorema dell'accusa - la Procura di Nocera Inferiore - i due avrebbero realizzato le opere indicate senza la redazione di un progetto e senza la direzione, da parte di un professionista abilitato, con l'avvio della costruzione delle opere in questione in assenza della prevista, necessaria denuncia al competente sportello unico istituito presso il comune. Gli stessi lavori riguardavano una costruzione con mutamento di destinazione d'uso avvenuta in zona sismisca, senza il deposito delle documentazioni previste per quanto riguarda, in particolare, il previsto e necessario deposito dei progetti presso l'ufficio, per attenersi ai criteri tecnico costruttivi prescritti per le zone, con accertamento del reato svolto il 20 luglio 2020, a seguito di un sopralluogo a cura della sezione abusivismo e controllo del territorio della polizia municipale di Rocca.

Dopo la conclusione delle indaigni preliminari, la Procura ha mandato i due sotto processo con un decreto che dispone il giudizio per i due titolari dell'attività commerciale.