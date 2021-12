Regalo speciale per i bebè di Sant'Arsenio. Il Comune infatti sta consegnando a tutti i genitori dei 36 nati negli anni 2020 e ì2021 per donare un pacco dono di Natale davvero speciale per i bebè. Il pacco, infatti, conterrà pannolini e biscotti pediatrici.



“Abbiamo pensato di fare questo piccolo presente ai nuovi nati che rappresentano la gioia e la speranza della nostra Comunità”, ha dichiarato in merito Donato Pica.