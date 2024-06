Pantheøn Band, per i veterani della scena hard rock nuovo album con un'etichetta discografica nocerina

L'etichetta discografica nocerina Club Inferno Ent., costola della MKM, pubblicherà Upswing, il nuovo album dei Pantheøn Band. Veterani della scena hard rock romana, sono cinque rocker, protagonisti sui palchi italiani ed internazionali, che rendono il loro personale omaggio agli dei con una musica che pesca a piene mani dall'hard rock degli anni '70. Elementi progressive, arrangiamenti massicci, melodie guidate da organo e chitarra e voci intense, forgiano il loro sound. Capaci di catturare il meglio di band come Deep Purple, Uriah Heep, ma anche di The Black Crowes, Scorpions e del'hard rock americano moderno, fanno confluire tutte queste anime in un'espressione stilistica assolutamente personale.

Il risultato lo troviamo in Upswing, in uscita tra pochi mesi: un album capace di avere il cuore rivolto al passato ma con la mente e l'anima proiettate verso il futuro. Pantheøn Band, un caleidoscopio musicale di colori, melodie e sentimenti. L'etichetta discografica nocerina, conosciuta in tutto il mondo per i suoi dischi gothic, post rock e black metal e sulla scena da ventuno anni, fa ancora centro.