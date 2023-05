Salerno, giornata di studi giuridici in memoria del penalista Paolo Carbone

Incontro di studi giuridici in memoria dell'avvocato penalista Paolo Carbone. L'appuntamento è per il prossimo 26 maggio, dalle 15 alle18, presso l'aula Parrilli del vecchio tribunale per una sessione distudio dedicata a «Il nuovo giudiziaodi appello penale». Dopo i saluti della presidente di Iuri Prudentes Salerni Valentina Dell'Acqua e del presidente dell'Ordine degli Avvocati Gaetano Paolino, interverranno il professore associato di Diritto costituzionale dell'Ateneo di Salerno, Mario Panebianco; l'avvocato Lucio Basco; il consigliere della sezione penale della Corte d'Appello di Salerno, Giuliano Rulli.