Anche la tradizione millenaria, tra mistero e fede, si adatta alle norme anti covid e le processioni dei Paputi di Sarno sbarcano sulle piattaforme. Rivivono così, in una modalità moderna e tecnologica, una serie di caratterizzaizoni del rituali: il passo lento tra la notte e l'alba degli incappucciati del Venerdì Santo, i canti che tracciano le voci del dolore delle pie donne, le atmosfere cupe e suggestive. E' il secondo anno consecutivo che vede la tradizione fermarsi dinanzi all'emergenza sanitaria ed a Sarno nasce sui social la pagina Il Cammino dei Paputi a ripercorrere le strade, i vicoli e le piazze che segnano il percorso dell’evento religioso e carico di pathos.

APPROFONDIMENTI LA TRADIZIONE Mistero e fede, si rinnova a Sarnola tradizione millenaria dei... LA TRAGEDIA Choc a Sarno, donna muoredurante la processione dei Paputi L'EVENTO La Passione di Cristo al Borgo: Terravecchia si illumina di rosso

Una selezione di foto, video storici, testi e ricerche su quella che è una delle colonne della memoria della città dei Sarrasti. Le "Croci" e dei Paputi, gli incappucciati: coloro che pur vedendo non sono visti. Nove le processioni che negli anni hanno percorso le strade della città in uno spazio di tempo in cui non è più notte e si attende la luce del giorno. Un rito millenario che mescola insieme religione ed antropologia, mistero e fede he simboleggia il passaggio dalla vita e alla morte ed ogni passo è l'espiazione dei peccati.

Le diverse congregazioni parrocchiali hanno la propria processione, i Paputi vestono una tunica bianca e, per riconoscersi, hanno un cordone e una ornatura differente. Fanno eccezione la confraternita di San Matteo con tunica rossa, e quella di San Francesco con il saio monacale.