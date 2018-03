Venerdì 23 Marzo 2018, 06:30 - Ultimo aggiornamento: 23-03-2018 06:56

Il maltempo che ieri ha flagellato l’Agro nocerino con temporali e forti raffiche di vento non ha risparmiato neanche la sede del tribunale. Una parte consistente dell’impermeabilizzazione del tetto di una delle sedi della cittadella giudiziaria, probabilmente a cause delle infiltrazioni d’acqua e del vento, si è staccata dal tetto ed è precipitata su una vettura insosta il cui conducente, fortunatamente, in quel momento non era nell’abitacolo. Parabrezza in frantumi, cofano e altre parti di carrozzeria danneggiati. È stato il proprietario dell’auto a raccontare ciò che è accaduto. «Ieri mattina recandomi presso il Tribunale di Nocera Inferiore - scrive - con il permesso di invalidità parcheggiavo l’auto. Al rientro verso le ore 12 nel riprendere l’auto, mi sono ritrovato sconvolto dai danni subiti, poiché il vento ha staccato dal tetto del tribunale un intera fascia di asfalto che si è schiantata sulla parte anteriore dell’auto. Per puro caso non mi sono trovato sul posto».