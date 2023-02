Parcheggi, via alla campagna di abbonamenti

È iniziata la campagna di sottoscrizione degli abbonamenti per i parcheggi a Battipaglia. Dopo anni di richieste mai evase, finalmente i residenti, i lavoratori e gli studenti non residenti potranno abbonarsi per posteggiare i propri veicoli sulle strisce blu.

Da febbraio 2023, infatti, è finalmente possibile presentare la propria domanda. Due le modalità di abbonamento rese finora disponibili.

La prima riguarda i residenti, che potranno pagare un abbonamento di 20 euro al mese per sostare, con un solo veicolo, su tutte le aree di sosta cittadine. Poiché si tratta di un’agevolazione per le famiglie, non sarà possibile ricevere un secondo abbonamento, a meno che non si tratti di un abbonamento lavoratore. Quest’ultimo, infatti, è la seconda modalità di sottoscrizione: pagando 35 euro al mese, infatti, sarà possibile parcheggiare per tutti i dipendenti di attività economiche cittadine.

Anche in questo caso sarà concesso un solo abbonamento per persona e sarà valido anche per le Partite IVA che hanno sede operativa in città oppure per i lavoratori che lasciano la propria automobile in città, per poi prendere un mezzo pubblico e proseguire presso la sede di lavoro in altre città.

Le domande potranno essere presentate tutti i giorni, sia presso l’ufficio protocollo del Comune di Battipaglia che tramite pec. Prima di poter procedere con la sosta in abbonamento, quindi, si dovrà attendere l’attivazione dell’abbonamento, che sarà comunicata tramite mail.