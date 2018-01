Parcheggi a mare, al via il processo per tre ebolitani

Giovedì 4 Gennaio 2018, 11:41 - Ultimo aggiornamento: 04-01-2018 11:41

Eboli. Inizierà il 17 gennaio il processo per Giuseppe Barrella, dirigente comunale, per Ramon Taglianetti, dirigente dell’Ebolitana Calcio, e per Gaetano Capuano, presidente della cooperativa sociale Futuro e Lavoro.A disporre il processo è stato il gip salernitano Renata Sessa.I tre ebolitani sono accusati di concorso in abuso d’ufficio. La contestazione penale è legata all’assegnazione dei parcheggi alla marina di Campolongo. Era l’estate del 2012.Taglianetti e Capuano vinsero l’appalto che comprendeva anche il servizio di salvataggio e la gestione di una spiaggia attrezzata.“Il servizio di parcheggio- scrive il giudice Sessa- sarebbe stato gestito da Ramon Taglianetti, gravato da numerosi precedenti penali, che, a sua volta, avrebbe procurato un ingiusto vantaggio patrimoniale a Gaetano Capuano in sede di gara, firmata dal dirigente comunale Giuseppe Barrella”.L’inchiesta parte dall’esposto presentato dal titolare di uno stabilimento balneare. Nonostante le diffide ricevute, Barrella assegnò la gara a Taglianetti e Capuano.I giudici salernitani stabiliranno ora se la procedura seguita dal Comune è stata regolare.La marina di Eboli non trascorse un'estate tranquilla. Si registrarono diversi episodi vandalici e incendi notturni, sui quali non è mai stata fatta chiarezza.