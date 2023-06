Il parcheggio «Libertà» dell’omonima piazza potrebbe cambiare alcune tariffe, soprattutto quelle che riguardano abbonamenti e fidelizzazioni con l’introduzione di agevolazioni. Da Palazzo di città – infatti – sembrerebbero aver vagliato alcune modifiche soprattutto per i dipendenti pubblici, inserendo soprattutto in questo periodo di stagione turistica anche una tariffa dedicata ai diportisti. Oggi – infatti – gli abbonamenti per l’area di parcheggio da 25mila metri quadrati ricavata sotto Piazza della Libertà da 700 posti auto costano mensilmente da lunedì a venerdì, dalle ore 7 alle 18, 70 euro al mese, mentre un abbonamento full settimanale (da lunedì a domenica dunque) 70 euro a settimana. L’abbonamento diurno (dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 19) cambierebbe la cifra mensile al ribasso (50 euro) con l’aggiunta della possibilità di sottoscrizione di un abbonamento a tariffa agevolata (35 euro) per i dipendenti pubblici, esclusi sabato e domenica. Per quello settimanale full time valido 7 giorni su 7 e h24 si rimarrebbe ad un costo di 70 euro.

L’altra novità sarà l’introduzione di un voucher per i diportisti riservato ai titolari di contratto di ormeggio presso il molo Manfredi. Circa 70 euro per quello mensile e valido però soltanto dal venerdì alla domenica che potrà essere attivato solo nel periodo estivo mentre si passa ai 100 euro per gli utenti tra i diportisti a cui occorre tutti i giorni. Insomma, agevolazioni soprattutto per i dipendenti dell’ente di via Roma. Il parcheggio fu inaugurato a dicembre del 2021 e al suo interno vi sono anche 6 casse automatiche per il pagamento della sosta con un’area totalmente automatizzata dedicata esclusivamente ai disabili con 16 posti auto; un’altra area è stata relegata al parcheggio di motorini e motociclette e sono presenti 8 stalli per la ricarica delle auto elettriche. Ma non mancano neanche i problemi: è di qualche giorno fa, infatti, un video postato sui social che immortala i momenti in cui dal parcheggio interrato scorre una vera e propria perdita di acqua tra segnalazioni e appelli di utenti e cittadini alla risoluzione del problema.

Stalli per le auto che in città diventano essenziali, soprattutto con l’apertura dei nuovi locali del sottopiazza della Libertà dove in questi giorni sono in corso le nuove aperture e inaugurazioni per un «polo della movida» nel cuore della città che si affaccia sul mare. «Abbiamo aperto il nuovo parcheggio di Piazza della Libertà, a Salerno. È una grandissima opera che dal punto di vista funzionale cambia ancora una volta le prospettive di sviluppo della città. Risolviamo – aveva dichiarato il numero uno di palazzo Santa Lucia a dicembre 2021 - il problema storico del parcheggio, con oltre 700 posti auto, nel centro urbano. Diamo un’alternativa importante a quanti verranno in visita, soprattutto in questo periodo in occasione della Luci d’Artista, per le quali, come sappiamo, è un anno di transizione. Rendiamo sempre di più Salerno una città europea, con servizi e infrastrutture moderne, a misura delle persone». Le dichiarazioni fanno il paio con il richiamo all’attenzione e allo stato di manutenzione della città (anche e soprattutto in quella zona). Stazione marittima dove «le luci dei fari non illuminano più tanto perché andrebbero puliti» aveva dichiarato dal palco dell’Augusteo pochi giorni fa, piazza, locali del sottopiazza: un vanto per Vincenzo De Luca che – però – nell’ultimo periodo non ha potuto fare a meno di osservare dettagli e criticità con la lente di ingrandimento ad ogni occasione utile. Negli ultimi mesi tanti i problemi che si sono susseguiti nel cuore pulsante della città di Salerno. Dagli atti vandalici di baby gang alla mancata pulizia e manutenzione, a scale mobili e ascensori non sempre funzionanti. Insomma, proprio il parcheggio ha rappresentato una nota positiva.