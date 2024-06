Potrebbe essere la settimana decisiva per ultimare la realizzazione del parcheggio interrato in via Pietro Formosa, nel cuore nella località Pianesi, a Cava de' Tirreni. Ad annunciarlo il sindaco Vincenzo Servalli il quale ha fatto sapere che a breve sarà bandita una nuova gara d’appalto per affidare i lavori per completare l’intervento, dopo il fallimento dell’impresa cavese che aveva vinto l’appalto.

«La storia di questo parcheggio - spiega il primo cittadino - è particolarmente travagliata per via della burocrazia che attanaglia il nostro paese». I lavori, cominciati a maggio 2020 e sospesi dopo pochi mesi, prevedono la costruzione di due piani con 23 box e 28 stalli a rotazione, con ingresso da via Formosa, ai quali andrebbero ad aggiungersi anche gli stalli ricavati nell’area attrezzata scoperta della scuola con ingresso da via Della Corte. Dopo il rinvenimento di un cavo elettrico della media tensione che provocò un primo stop per permettere la predisposizione di una variante al progetto, successivamente si è palesato un problema ancora più serio. Infatti, la ditta esecutrice dell’intervento ha avuto gravi problemi gestionali che non gli hanno consentono più la prosecuzione dell'appalto. Da qui è nato un lungo ed articolato contenzioso tra la ditta e l’Ente Comunale. I lavori sono sospesi da quasi tre anni e finalmente, come spiegato dal sindaco, dopo una lunga trafila burocratica, si intravede la luce in fondo al tunnel.

«Dopo aver contattato tutte le imprese che avevano partecipato alla gara, e constatato che nessuna ha accettato di voler proseguire i lavori e subentrare all’appalto, l'amministrazione ha dovuto approvare nuovamente il progetto esecutivo in relazione alle risorse disponibili e procedere ad una nuova gara per poter trovare una nuova impresa che completi l'intervento - ha dichiarato il sindaco Servalli - Nel nostro paese purtroppo una procedura di questo genere richiede anni. La buona notizia, è che finalmente siamo ad uno snodo finale per quanto riguarda la gara e la individuazione dell'impresa che dovrà completare l'intervento». Allo stesso tempo l’amministrazione comunale sta ragionando con il Consorzio, di cui la ditta fallita faceva parte, per cercare di giungere ad un accordo transattivo e di evitare di proseguire la querelle giudiziaria tre la parti. Non si esclude che i lavori possano essere conclusi dallo stesso Consorzio.

Martedì prossimo a palazzo di città è in programma un incontro decisivo. L’intervento di realizzazione dei nuovi parcheggi interrati in via Formosa è atteso da anni dai residenti della zona, poiché, una volta ultimati, daranno respiro alla località Pianesi che da anni soffre della carenza di posti auto dopo la sistemazione di piazza Carmela Matonti.