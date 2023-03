Parcheggia in divieto di sosta e rifiuta la multa minacciando i vigili: denunciato

NOCERA INFERIORE. Minaccia e spintona agente della polizia municipale a Nocera Inferiore, rifiutando la multa per divieto di sosta. E' quanto accaduto ieri mattina, in via Fucilari, intorno alle 10.00. Una pattuglia aveva segnalato l'errato parcheggio di una vettura. Dopo poco è giunto il proprietario che ha cominciato ad inveire contro gli agenti, spiegando che si trattava di una sosta momentanea e dunque, di fare a meno della sanzione.

L'uomo, di 38 anni, non si sarebbe calmato nonostante l'invito di uno degli ufficiali a restare tranquillo, arrivando prima alle offese e poi alle minacce, spintonando anche il capitano della pattuglia. Successivamente, si era messo a bordo dell'auto per andare via.

L'arrivo di ulteriori due pattuglie ha dato avvio alle ricerche dell'uomo, che è stato poi identificato e raggiunto presso il proprio domicilio. Nonostante nuove resistenze, con il rifiuto di collaborare, è stato poi accompagnato al comando e denunciato a piede libero per oltraggio, resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità. Solo pochi giorni fa, un nuovo alterco si era registrato in via Garibaldi, per le medesime ragioni, con due agenti della polizia municipale presi di mira da un'automobilista.