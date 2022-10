Auto parcheggiata davanti al garage: coniugi condannati a Fisciano

Da tempo parcheggiavano la propria auto davanti al garage di proprietà di un uomo che viveva nello stesso stabile. Sono stati entrambi condannati per violenza privata, con ricorso respinto in Cassazione ora. La pronuncia è della quinta sezione penale della Suprema Corte, in relazione ad un comportamento che spesso finisce oggetto di una denuncia penale.

La vicenda nasce nel 2010, quando da parte del titolare del garage vengono fatte le prime segnalazioni di sosta proibita nell'area condominiale in cui - prima di quell’anno - non vigeva divieto di parcheggiare. Da allora, però, secondo il proprietario, le soste della vettura dei due coniugi dinanzi al garage erano proseguite.

Nel ricorso, la difesa ricorda diversi episodi avvenuti negli anni seguenti, durante i quali la coppia di Fisciano non si era mai rifiutata di spostare la propria auto ma solo di aver “costretto” il titolare del garage ad attendere qualche minuto, prima di lasciare il passaggio libero. Un presupposto respinto dalla Cassazione: «Quanto alla configurabilità del delitto di violenza privata - si legge - va ricordato come la condotta ascritta agli imputati integri pacificamente la fattispece del reato contestato, atteso che il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente la persona offesa della libertà di determinazione e di azione». Per questo, ai coniugi è stata confermata la condanna per una sola delle “occupazioni” del passaggio del garage che risale al 2013, in quanto le precedenti sono estinte per prescrizione. Il proprietario del box (nel rientrare da un periodo di ricovero in ospedale) attese a lungo prima che uno dei uscisse per spostare l'auto in sosta davanti al box.