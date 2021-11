Parcheggiatore abusivo a Salerno dà in escandescenze: feriti due vigili

Nella tarda mattinata di ieri, su segnalazione di un cittadino, gli agenti del comando di polizia municipale di Salerno, hanno fermato, in piazza Vittorio Veneto, un parcheggiatore abusivo che all'altezza degli stalli di sosta taxi, minacciava gli automobilisti pretendendo soldi dagli stessi.



Gli agenti, immediatamente intervenuti, hanno riscontrato un atteggiamento di resistenza e riluttanza alla calma da parte del cittadino extracomunitario.



Prontamente immobilizzato e accompagnato dagli stessi agenti nell'ufficio del reparto motociclisti ubicato proprio in piazza Vittorio Veneto per l'identificazione, il soggetto, improvvisamente e senza giustificato motivo, ha iniziato ad agitarsi furiosamente, provocando ingenti danni alla struttura.



Successivamente, con l'ausilio di un'altra pattuglia intervenuta sul posto, il parcheggiatore è stato condotto al comando centrale di via dei Carrari, dove - visto il suo reiterato stato di agitazione e la ripetuta condotta riluttante nei confronti della polizia - è stato richiesto l'intervento del 118.



Al termine degli accertamenti sanitari, lo stesso è stato identificato presso gli uffici della locale Questura, trattandosi di cittadino di paese terzo, successivamente, una volta notificatigli gli atti per la successiva denuncia per resistenza e violenza con lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato, è stato rilasciato.



Due degli agenti intervenuti per bloccare l'individuo, hanno riportato lesioni fisiche, giudicate guaribili con prognosi di sette giorni.



