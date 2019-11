Arrestato parcheggiatore abusivo a Battipaglia. Bruno Cardellicchio, 42enne pregiudicato battipagliese, è stato arrestato ieri per estorsione ai danni di una donna a cui ha chiesto denaro per parcheggiare l’auto in un’area di sosta in via Napoli, nel centro della città. L’uomo ha inveito nei confronti della donna che si è rifiutata di consegnare denaro al parcheggiatore abusivo e addirittura l’ha minacciata con una spranga. L’episodio è accaduto nei giorni scorsi ma il pregiudicato da tempo è diventato parcheggiatore abusivo e pretendeva denaro dagli automobilisti per parcheggiare o altrimenti dovevano andar via per far posto ad altre auto. Il provvedimento restrittivo è stato eseguito dai carabinieri, agli ordini del maggiore Vitantonio Sisto. Cardellicchio dopo l’arresto è stato accompagnato in caserma per i controlli di routine e poi è stato condotto al carcere di Fuorni. Al pregiudicato è stato contestato anche il furto di una mountain bike, rubata nei giorni scorsi in un garage. © RIPRODUZIONE RISERVATA