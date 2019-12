LEGGI ANCHE

Otto parcheggiatori abusivi sono stati arrestati a Salerno nell'ambito di un'operazione eseguita dai Carabinieri del comando provinciale. I destinatari delle misure cautelari (4 in carcere e 4 ai domiciliari) sono accusati, a vario titolo, di estorsione commessa a Salerno nei confronti degli automobilisti.Gli indagati sono stati monitorati dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Salerno per poterne documentare la condotta, caratterizzata - secondo i militari - dall'indebita riscossione di denaro per consentire il parcheggio agli automobilisti. I controlli sono stati effettuati prevalentemente nella zona di Lungomare Colombo, del cinema multisala, di via San Leonardo e via Salvador Allende, nei pressi del Forte La Carnale e lungo via Clark.