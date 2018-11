Sabato 17 Novembre 2018, 06:25 - Ultimo aggiornamento: 17-11-2018 07:01

Assolto perché il fatto non sussiste. È la prima pronuncia nell’ambito dell’inchiesta del pubblico ministero Elena Guarino che, culminata nel luglio 2017 con l’esecuzione di 35 misure di custodia cautelare, ha sgominato il business dei parcheggi abusivi. La sentenza è stata pronunciata dal gup del tribunale di Salerno Gerardina Romaniello che, come chiesto dallo stesso sostituto procuratore al termine della sua requisitoria, ha assolto all’esito del rito abbreviato Vincenzo Senatore assistito dall’avvocato Giovanna Coppola. Per conoscere la motivazione, bisognerà attendere 15 giorni ma sembra che a pesare sulla pronuncia assolutoria sia stata la carenza dei gravi indizi di colpevolezza che, già in sede di Riesame, fecero annullare l’ordinanza di custodia cautelare a carico dell’imputato.