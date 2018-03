Giovedì 1 Marzo 2018, 06:50 - Ultimo aggiornamento: 01-03-2018 06:57

Salerno Mobilità si costituisce parte civile, nel processo a carico dei trentanove parcheggiatori abusivi, chiedendo il risarcimento per «danno di immagine». Si è aperta ieri, davanti al gup Renata Sessa, l’udienza preliminare: una volta costituite le parti, il giudice ha aggiornato l’udienza al prossimo 26 marzo per la richiesta di eventuali riti alternativi. Al momento (anche se le richieste sono state solo anticipate e non formulate in modo ufficiale) sembra che circa una decina di imputati siano propensi a richiedere di essere giudicati con patteggiamento o abbreviato ma l’elenco potrebbe allungarsi alla prossima udienza. Ieri erano presenti anche alcune parti offese: anche chi ha subito il danneggiamento dell’auto e richieste di denaro, se lo vorrà, potrà costituirsi parte civile. Il rinvio dell’udienza è stato dettato anche da esigenze logistiche: oltre all’impedimento di alcuni difensori degli imputati e alla possibilità di formalizzare ufficialmente la richiesta di riti alternativi, bisognerà individuare un’aula molto più ampia (rispetto all’ufficio del gup al terzo piano del palazzo di giustizia) per trattare l’udienza.Le posizioni degli imputati non sono tutte uguali: si va dalla richiesta di somme di denaro «a piacere» fino a 3 o 5 euro a sosta. E, quindi, all'ipotesi di estorsione (consumata o tentata) contestata dal pm, in alcuni casi ci sarebbero anche delle circostanze aggravanti. Tra gli automobilisti, come riferito dagli stessi quando furono ascoltati dai carabinieri, c'è stato anche chi avrebbe ricevuto avvertimenti espliciti e chi, dopo aver rifiutato il pagamento abusivo della sosta, trovò l'auto danneggiata (in questo caso si risponde anche di danneggiamento). E durante le indagini, culminate a luglio dello scorso anno, con l'arresto di 35 persone (8 in carcere e 27 ai domiciliari), si è riusciti a disegnare una vera e propria mappa dei luoghi ad appannaggio dei parcheggiatori abusivi: nei pressi dei locali pubblici, cinema, palestre e case di cura imponendo il pizzo anche dove la sosta era già a pagamento. Non erano immuni, secondo le accuse, neanche i posti riservati ai portatori di handicap.