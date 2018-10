Martedì 16 Ottobre 2018, 06:25 - Ultimo aggiornamento: 16-10-2018 06:36

Il timore è che, dopo aver denunciato, possano ritrattare. Per paura. E così il sostituto procuratore Elena Guarino ha chiesto al gip Piero Indinnimeo, che ha firmato la sua richiesta di arresto per i parcheggiatori abusivi, di poter sottoporre ad incidente probatorio tutti coloro che, denunciando di propria volontà o perché ripresi nei filmati e quindi chiamati a parlare con i carabinieri della compagnia Salerno, abbiano incastrato gli estorsori della sosta. Il giudice per le indagini preliminari sta valutando la richiesta. Ciò che sbalordisce, ancora una volta, sono i numeri: 97 testimoni che, in corso di dibattimento, potrebbero ritrattare o raccontare diversamente i fatti. Così, prima che vengano notificati gli avvisi di conclusione delle indagini preliminari, il sostituto procuratore Guarino ha intenzione di chiudere la partita ed arrivare (eventualmente) a dibattimento con prove più concrete. Almeno per quanto riguarda la seconda parte dell’indagine che ha visto coinvolte 35 persone, tutti arrestati, otto in carcere e 27 ai domiciliari.