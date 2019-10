Una zona agricola trasformata in area parcheggio per camion e rimorchi. Sequestro e denunce a Sarno. Il blitz degli uomini della polizia municipale, agli ordini del comandante Anna Maria Ferraro, è scattato nel primo pomeriggio di oggi. I caschi bianchi si sono portati all'interno dell'ara in via Sarno Palma per controllare atti e documenti. Dai dati è emerso che l'area in questione è agricola per cui la trasformazione in zona parcheggio e deposito di mezzi pesanti è del tutto illegale. Lo spiazzo è stato posto sotto sequestro ed il proprietario denunciato.





© RIPRODUZIONE RISERVATA