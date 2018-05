Sabato 26 Maggio 2018, 06:10 - Ultimo aggiornamento: 26-05-2018 06:41

ANGRI - Sarà adibito in via temporanea a parcheggio pubblico il bene confiscato alla camorra in via Satriano. Lo ha deciso l’amministrazione Ferraioli con una delibera proposta dall’assessore al Patrimonio, Caterina Barba, dopo la perdita del finanziamento regionale da un milione e 440mila euro, per trasformare l’area nella sede della protezione civile. La gestione è stata affidata all’Angri Eco Servizi: fissata una tariffa di 0,50 cent ogni due ore, senza frazionamento, con utilizzo del parcheggio ventiquattro ore su ventiquattro. Previsti inoltre due posti per la sosta di bus turistici. Nel provvedimento è stata richiamata un’autorizzazione concessa all’ex amministrazione Mauri dall’ Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità l’11 aprile 2014 «per realizzare un parcheggio a raso da destinare ai cittadini della popolosa zona e aumentare l’attività commerciale ed economica, nonché salvaguardare l’ordine pubblico facilitando la sosta all’utenza in una zona altamente congestionata».