Nel magico mondo degli scatti nuziali tra i Templi antichi, il prezzo dell'esclusività può raggiungere vette vertiginose. Accade nel Parco Archeologico di Paestum e Velia, dove organizzare un evento speciale o immortalare «il giorno più bello» della propria vita potrebbe essere un privilegio per pochi. Si potrà, infatti, avere l'accesso esclusivo, per un'ora, all'interno del Tempio di Nettuno, alla cifra di 7mila euro per realizzare il proprio servizio fotografico nuziale.

E, ovviamente, in quell'ora, tutti i turisti presenti nell'area archeologica, pur avendo regolarmente pagato il biglietto, dovranno pazientemente attendere. Nella cifra è incluso anche l'utilizzo dell'intera area archeologica per tre ore e, con la prenotazione, saranno concessi otto ingressi gratuiti per gli sposi o futuri sposi, il fotografo, parenti e amici. È quanto stabilito nel provvedimento, a firma del direttore del parco Tiziana D'Angelo, che rivede il tariffario relativo ai servizi fotografici nuziali e le modalità di calcolo dei canoni per l'utilizzo degli spazi, con sostanziali modifiche rispetto al passato.

Per chi, però, si accontenterà di condividere l'accesso all'interno del Tempio di Nettuno, sempre per un'ora, con i visitatori presenti al momento dei click fotografici, c'è un bel risparmio visto che la tariffa scende da 7mila a 4mila euro.

Cultura ed economia

Tempi, dunque, decisamente cambiati rispetto a quando con 200 euro potevi fare un book fotografico nuziale tra i Templi per un'intera giornata. Oggi, i costi sono lievitati e le ore a disposizione decisamente ridotte. Infatti, la concessione d'uso, per tre ore, dell'intera area archeologica, ad esclusione dello spazio interno dei Templi di Nettuno, Basilica e Atena, costa 500 euro.

Un segno dei tempi che cambiano, ma anche un modo per tutelare l'area archeologica, patrimonio mondiale dell'Unesco e gioiello del Mezzogiorno, da un eccessivo «sfruttamento» in occasione di matrimoni e cerimonie: saranno, infatti, sicuramente di meno gli sposi che sceglieranno la magia del Tempio di Nettuno come location per immortalare il giorno più importante delle loro vite. Ancora non sono stati resi noti i motivi dei rincari, anche se giustificati dal Parco Archeologico di Paestum-Velia con l'applicazione del Decreto ministeriale 108/2024, emanato dal ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, che stabilisce le Linee Guida per la determinazione degli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per la concessione d'uso dei beni in consegna agli istituti e luoghi della cultura.

Ma non è l'unica particolare novità contenuta nel provvedimento, a firma del direttore D'Angelo, perché il Tempio di Nettuno è sicuramente il più costoso, ma non il più prezioso tra i beni archeologici e culturali gestiti dal Parco Archeologico di Paestum e Velia.

La tabella

Nella tabella redatta, infatti, il bene più pregiato è il Teatro Antico di Velia che viene giudicato di valore “Eccezionale” (coefficiente 5), più del Tempio di Nettuno e della Basilica messi assieme, accorpati e classificati di livello “Alto” (coefficiente 3,5). Ma c'è anche una buona notizia perché se il valore è “Eccezionale”, il costo per l'utilizzo del Teatro Antico è inferiore a quello del Tempio di Nettuno. Bisognerà sborsare 3500 euro, però si potrà usufruire dell'area per l'intera giornata. L'ufficio del Parco valuterà, caso per caso, una riduzione eventuale della tariffa giornaliera, in caso di utilizzo degli spazi per un tempo ridotto.

Nella stessa mappatura degli spazi da dare in concessione, inoltre, non figura la Tomba del Tuffatore, altro reperto iconico dell'area archeologica e tappa fissa per i visitatori, italiani e stranieri, che ogni giorno visitano Paestum. Inoltre, sarà necessario per i novelli sposini avvisare l'équipe fotografica che non si può utilizzare il drone per sorvolare l'area. Il sorvolo dell'area è possibile, infatti, solo al di fuori dell'orario di apertura al pubblico, previa stipula di una specifica convenzione, con altri oneri a carico del richiedente derivanti dalla necessità d'impiegare, in regime di conto terzi, personale addetto alla vigilanza.

In caso di condizioni meteo avverse, non è previsto il rimborso ma si potrà concordare un'altra data. Tra le rovine millenarie, dunque, tariffe da capogiro, dove gli sposini-nababbi potranno concedersi l'illusione di regnare sovrani per un'ora, dove il vero tesoro è il ricordo di un giorno indimenticabile, anche se ottenuto a suon di banconote, mentre i visitatori del Parco dovranno arrendersi all'attesa.

Eppure, dietro ogni cifra esorbitante e ogni coefficiente di valore, si cela un tesoro prezioso che va ben oltre il denaro: il ricordo indelebile di un giorno indimenticabile, catturato tra le pietre antiche di un patrimonio che appartiene a tutti. Mentre gli sposi posano tra storia e modernità, tra sorrisi e sogni, i turisti continuano il loro viaggio, consapevoli che il vero tesoro non risiede nelle banconote, ma nell'emozione di vivere un'esperienza unica in un luogo intriso di storia e fascino senza tempo.