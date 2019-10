Un gioco di sequenze tra primi piani e campi lunghi, le colonne doriche dorate dal sole, la teoria dei templi che si distende sotto l'azzurro del cielo. E, poi, la città antica, la Poseidonia magnogreca e poi Paestum lucana e romana, il cui perimetro in parte si coglie tra le rovine e il verde. Esplorata, certo, ma ancora pronta a narrare la sua storia a chi sa e vuole coglierne le tracce. Ecco, tra pietre e polvere della trincea scavata a sud dell'Athenaion, gli specializzandi in Archeologia dell'Università di Salerno all'opera; l'inquadratura si restringe e mette a fuoco la danza dei reperti - una testa femminile di inizio V secolo a. C., parte di una metopa, la prima emersa in zona, e un insieme di tegole e terrecotte architettoniche dalle accese cromie - rinvenuti nel corso delle ricerche effettuate, d'intesa con il Parco archeologico, lo scorso settembre. «Probabilmente provengono dal santuario arcaico preesistente, forse distrutto da un feroce incendio. Raccontano - dice il direttore della Scuola di Specializzazione Fausto Longo - i primi cento anni di vita della colonia achea fondata dai sibariti intorno al 600 a. C.».

Emozionante la fuga di immagini che fanno da promo al bilancio sociale del Parco Archeologico di Paestum. Ed è molto più di uno spot pubblicitario il video firmato da Luciano Allegri e Vincenzo Romano del Centro servizi d'Ateneo e girato in un tempo sospeso dove il passato remoto - splendido l'ultimo frame con il Cavallo di Sabbia di Mimmo Paladino a guardia dei templi - dialoga con la contemporaneità. Così anche uno strumento arido come un bilancio trova la sua anima e si fa sociale innescando un cortocircuito tra numeri e sogni, strategie e visioni. È un grande momento questo per Il Parco Archeologico di Paestum che si è dotato di bilancio sociale, il primo in Italia di un ente statale culturale.



«Realizzato insieme ai docenti dell'Ateneo di Salerno (Marco Bisogno, Francesco Colace, Fausto Longo, Francesca Manes Rossi, Francesco Colace) è uno strumento fondamentale - dice il direttore del Pae Gabriel Zuchtriegel - per definire la mission e costruire il futuro del Parco in maniera consapevole attraverso la definizione di principi primari come identità, compiti istituzionali, struttura organizzativa, tutela e conservazione, ricerca, didattica, comunicazione, stakeholder, brand, sito web e social, situazione economico-finanziaria. Non solo, quindi, una contabilità sterile bensì trasparente e mirata a migliorare lo sviluppo e la valorizzazione del Parco nel suo territorio, creando al tempo stesso prospettive di occupazione in campo culturale».

Per il rettore Aurelio Tommasetti la realizzazione del bilancio sociale del Parco è l'esito di una collaborazione sempre più stretta tra Ateneo e territorio e l'opportunità per Parco ed Ateneo di avere un luogo condiviso di ricerca e formazione che va anche oltre l'archeologia ma coinvolge i più diversi campi di ricerca: informatica, ingegneria, management culturale, gestione del personale e così via».

Praticamente un campo di approfondimento, al pari di un ospedale per i medici tirocinanti, considera Fausto Longo: «Per la Scuola di Specializzazione in archeologica, il Parco archeologico è il luogo ideale della formazione dei nostri allievi che un domani dovranno gestire il nostro patrimonio culturale con esperienza e competenza. Affiancare funzionari e personale del Parco nei diversi compiti di didattica, ricerca, tutela, gestione, organizzazione di eventi completa la formazione universitaria. L'opportunità di avere, sin dal prossimo anno, uno spazio di scavo mai indagato in passato per effettuare ricerche e formazione (binomio imprescindibile nella didattica) rappresenterà un ulteriore tassello del forte legame tra Ateneo e Parco».

E si comincia dal 2020, in base all'accordo quadro Pae-Università, con un'area nel recinto delle mura che permetterà di saperne di più anche della città altomedievale e del suo abbandono. Perché il racconto di Paestum ha infinite pagine bianche ancora tutte da scrivere.

