Questi due cani antiveleni hanno compiuto già tanti interventi di bonifica in tutto il territorio Del Parco. Soltanto nel 2019 gli interventi sono stati fino ad ora 70, e hanno portato al ritrovamento di molti cani avvelenati e di molte esche. L’ultimo intervento di Danko si è svolto ieri a Vallo della Lucania dopo la morte sospetta di gattini. Fondamentale per le indagini è ovviamente la partecipazione del Nucleo Antiveleno dell’Unità Cinofila dei Carabinieri Forestali di Vallo della Lucania, con l’Appuntato Scelto Federico Ferraro che ha condotto Danko alla ricerca di eventuali altre esche avvelenate lasciate sul terreno da persone senza scrupoli. Purtroppo il fenomeno è in forte diffusione nei territori del Vallo di Diano e del Cilento, dove si sta estendendo a macchia d’olio. Il randagismo continua ad essere molto diffuso, e nelle persone più esasperate sta aumentando la predisposizione a “fare da sé” con la modalità barbara dell’avvelenamento. Ultimamente nel mirino ci sono sempre di più anche i cani padronali.



Per “eliminarli” viene utilizzata quasi sempre la metaldeide, che nonostante la sua natura di veleno a tutti gli effetti è anche un prodotto in libera vendita: è facile reperirla in qualsiasi negozio e, mescolata con carne macinata, crea un “boccone assassino” che i cani ingeriscono facilmente. Le conseguenze sono tremende: dolori atroci e, se non si interviene subito, nel giro di 3-6 ore arriva la morte. Di qui gli interventi sempre più richiesti di Danko e Gala: non più solo cani addestrati a salvare gli uomini, in mille modi diversi, ma anche cani supereroi addestrati a salvare gli altri cani, sempre più esposti alle barbarie e alla cattiveria degli uomini. L’operazione effettuata dai Carabinieri Forestali è la prima di una serie finalizzate non solo alla bonifica ma anche all’individuazione e alla punizione dei responsabili degli avvelenamenti, reato punito dal Codice Penale. © RIPRODUZIONE RISERVATA