Parco del Cilento, Buonomo verso la presidenza, è scelto da De Luca

Michele Buonomo è in corsa per la presidenza del Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano. A candidarlo è il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca che in questo modo frena tutti gli altri aspiranti . Per legge il presidente di un Ente Parco deve essere nominato dal Ministro della transizione ecologica che a sua volta deve indicare una terna di nomi sulla quale deve esprimersi il presidente di regione.

Per quanto riguarda il caso campano il Governatore ha già chiesto al Ministro la presidenza per Buonomo, del direttivo nazionale di Legambiente, di cui è stato circa vent’anni presidente regionale. Tra le sue lotte quella per : l’introduzione della raccolta differenziata, la realizzazione degli orti sociali e l’abbattimento degli ecomostri. Alle elezioni regionali del 2020 è stato candidato nella lista del Pd a sostegno del Governatore de Luca, ma non ce l’ha fatta ad essere eletto.

Evidentemente il presidente regionale vuole cogliere l ‘opportunità che arriva dal Parco del Cilento per ripagare il suo impegno, consapevole anche del fatto che si tratta di una persona qualificata per l’importante incarico al vertice dell’Ente di Vallo della Lucania. Il mandato del presidente Tommaso Pellegrino è scaduto lo scorso 26 aprile.