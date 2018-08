Parolacce alla ex, picchiato in strada dal nuovo fidanzato

Giovedì 2 Agosto 2018, 08:37

Ha incrociato in pieno centro la ex fidanzata con il nuovo compagno, parolacce e botte. Il fatto è accaduto intorno alle 16, in via Prolungamento Matteotti a Sarno. I due fidanzati entrambi di 25 anni viaggiavano a bordo di uno scooter quando, nel pressi della rotonda, a pochi passi dal parco giochi dei bambini, hanno incontrato l'ex della ragazza. Il giovane ha iniziato ad inveire verso i due con parolacce e minacce. A nulla è valso l'intervento di alcuni presenti per placare gli animi. Il nuovo fidanzato della giovane è sceso dallo scooter, lo ha raggiunto e picchiato. Calci e pugni tra i due, entrambi hanno riportato piccole lesioni ed escoriazioni al volto ed agli arti superiori. In tanti sono accorsi per calmare i ragazzi. Che alla fine, davanti all'avvertimento di richiedere l'intervento delle forze dell'ordine, si sono dileguati.