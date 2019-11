Ancora proteste e malumori nella comunità parrocchiale di Piaggine sull’assegnazione del parroco definitivo. «Se dal vescovo Ciro Miniero non arriveranno risposte definitive, avvieremo l’iter per il cambio della Diocesi» tuona il comitato cittadino. Dopo due mesi di richieste e proteste non è stato nominato il parroco fisso, e il comitato riprenderà la protesta disertando messe e funzioni liturgiche, e avvierà un iter per il cambio Diocesi. «Riprenderemo la protesta domani 4 novembre – fanno sapere - Dopo le dimissioni di don Loreto Ferrarese, parroco di Laurino e Campora, sono stati mandati a Piaggine altri due sacerdoti, provvisori, don Franco Angione di Villa Littorio e don Domenico Sorrenti, parroco di Felitto e Castel San Lorenzo. Ma noi aspettiamo che il Vescovo nomini in via ufficiale il nuovo parroco fisso».

La nuova protesta sembra alimentata dal rapporto instaurato con don Domenico Sorrenti, deteriorato dalla scelta del sacerdote di sospendere per un po’ l’attività del coro in chiesa. «La sospensione del coro è dovuta all’esigenza di avere tempo per conoscerci meglio e creare una nuova intesa con i collaboratori, non per mio mero capriccio – spiega don Domenico- Il coro è parte integrante della chiesa». E mentre alcuni parrocchiani aspirano al ritorno dell’amato don John Fredy Gutierrez, il sacerdote colombiano mandato a sostituire il vecchio parroco in pensione, don Aniello Palumbo, altri sono consapevoli che questo non avverrà.

