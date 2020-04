LEGGI ANCHE

ROCCAPIEMONTE. Aspiranti parrucchieri e non con tanto di servizio a domicilio. Nonostante l'emergenza da Coronavirus e il rischio, concreto, di contagio. Scattano controlli ancor più incisivi.«Ci sono cose che non possono essere taciute - scrive Pagano - soprattutto quando si tratta di comportamenti che potrebbero arrecare danno a tutti, indistintamente. Mi giungono da più parti segnalazioni di servizi di parruccheria e di estetica che verrebbero svolti a domicilio.che, su chiamata, avrebbero così garantito il cosiddetto trucco e parrucco». A riguardo, il sindaco ha annunciato di aver già attivato la polizia locale per «controlli ancora più serrati sul territorio, affinchè eventuali trasgressori vengano smascherati e denunciati. Stessa sorte per coloro i quali commissionino il servizio in casa, ai quali probabilmente non è chiaro che siamo ancora in piena emergenza».Nelle settimane scorse, un episodio simile si era registrato a Nocera Inferiore, quando la polizia aveva sorpreso all'interno di un negozio di parrucchiere, il proprietario, una commessa ed una cliente. Tutti e tre erano stati multati, secondo decreto governativo, poi costretti ad una quarantena obbligatoria di due settimane. Il negozio, invece, era stato chiuso per i cinque giorni previsti dalla legge.