Venerdì 4 Ottobre 2019, 12:46 - Ultimo aggiornamento: 04-10-2019 12:50

PAGANI - Sarà processato per aver violato la legge sul diritto d'autore un 56enne di Pagani, che il 3 dicembre del 2018 fu beccato dalle forze dell'ordine, mentre permetteva la diffusione di una partita di calcio di serie A. Ciò che scoprirono gli inquirenti, in sostanza, era che l'uomo non avesse stipulato alcun accordo con l'emittente Sky, dunque non aveva la titolarità di alcun contratto per la diffusione pubblica. All'interno del suo circolo ricreativo a Pagani, di cui era titolare, aveva permesso invece di assistere ad almeno venti persone, a fini di lucro, un evento sportivo. Secondo ipotesi e quanto contestato poi nel capo d'imputazione, con «l'intenzione di intrattenere e quindi attrarre maggiormente la clientela». La partita, trasmessa dall'emittente a pagamento, poteva infatti essere guardata grazie al ricevitore decoder di cui era in possesso l'uomo. Al termine dell'indagine, il 56enne è stato mandato sotto processo dal gup, al termine dell'udienza preliminare. La procura di Nocera Inferiore lo aveva condannato per decreto, dunque con il pagamento di una sanzione da versare all'erario, ma la difesa si era opposta, scegliendo di difendersi in un pubblico processo così come previsto dalla legge.