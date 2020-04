Seduto sul retro di un pick up dei Vigili del fuoco con tanto di mascherina sul volto, l'arcivescovo di Salerno-Campagna-Acierno, monsignor Andrea Bellandi, ha portato ieri in processione per le strade di Salerno la «Spina santa», reliquia ritenuta appartenente alla corona indossata da Gesù crocifisso. La singolare processione del Venerdì Santo è stata seguita dai salernitani dai balconi alla luce del divieto, comunicato dall'Arcidiocesi, di scendere in strada o di sostare presso i portoni di casa.

La giornata dell'arcivescovo è iniziata con una benedizione per gli ammalati davanti all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona, poi monsignor Bellandi ha attraversato la città a bordo del mezzo messo a disposizione dei Vigili del fuoco, transitando in via San Leonardo, piazza Monsignor Grasso, via Trento, piazza Caduti di Brescia, via Posidonia, via Torrione, corso Garibaldi, via Roma, via Duomo per arrivare in piazza Alfano I, davanti alla Cattedrale di San Matteo. Qui monsignor Bellandi ha ringraziato don Alessandro Bottiglieri, parroco di Giffoni Valle Piana che ha offerto la «Spina santa», reliquia giunta a Giffoni fine del Trecento e conservata nella Chiesa dell'Annunziata.



