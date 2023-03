Pasqua al Cilento Outlet, divertimento e shopping per tutta la famiglia

Sono sempre più le famiglie che scelgono di trascorrere momenti in famiglia tra shopping e divertimento. Non si può tuttavia parlare di sorpresa, bensì di conferma, se si guarda alle iniziative messe in campo dal management del Cilento Outlet.

Dopo gli eventi del Natale e dell’Epifania, la cittadella dello shopping conferma il proprio impegno e il desiderio di offrire ai propri ospiti un’esperienza indimenticabile da vivere con gli amici o in famiglia.

Gli eventi di Pasqua prenderanno il via sabato 1 aprile e si protrarranno sino a lunedì 10 aprile, giorno di Pasquetta.

Imperdibili, «La caccia alle Uova» e «Il labirinto». Due momenti di gioco durante i quali gli ospiti del Cilento con il supporto di animatori, si sfideranno in una gara a squadre per aggiudicarsi fantastici gadget.

Come sempre, tanta l’attenzione anche ai più piccoli, che potranno divertirsi nei laboratori creativi per la realizzazione di uova di Pasqua dipinte. Novità di quest’anno, la splendida ruota panoramica all’ingresso dell’Infopoint e il carosello nella Piazza Grande, proprio nei pressi del labirinto. Cosa chiedere di più? Beh, gli esclusivi sconti e la qualità delle grandi firme che al Cilento Outlet sono di casa.

ll Cilento Outlet sorge nel mezzo di un territorio che attrae milioni di turisti italiani e stranieri ogni anno: si trova, infatti, sulla strada statale 18, che collega Napoli e Salerno a Paestum, la costa del Cilento e a soli 20 minuti di auto dalle incantevoli bellezze della costiera amalfitana. Il Cilento Outlet è stato realizzato dal Gruppo Irgenre ed è gestito dalla Irgen Retail Management.